Tourenleiter nach Lawinendrama in Meiringen BE verurteilt

Reiseleiter nach Lawinenunglück in Meiringen (Bern) verurteilt Keystone-SDA

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Ein Tourenleiter ist am Freitag in Thun wegen mehrfacher fahrlässiger Tötung verurteilt worden. Er war hauptverantwortlich für die Skitour, bei der 2023 in Meiringen zwei Jugendliche von einer Lawine erfasst wurden.

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(Keystone-SDA) Der Bergführer wurde von dem Gericht in Thun mit einer bedingten Geldstrafe von 150 Tagessätzen zu 90 Franken bestraft, somit mit 13’500 Franken. Der Co-Leiter der Tour wurde freigesprochen.

Beim Unglück vom 21. März 2023 bei der Gstelliwang waren eine US-Amerikanerin und ein Brite ums Leben gekommen, die zur Skitourengruppe eines Internats gehörten. An jenem Tag galt mässige Lawinengefahr der Stufe 2+. Gewarnt wurde insbesondere vor Lawinen im schwachen Altschnee.

Die erste Abfahrt verlief problemlos. Bei der zweiten Abfahrt löste sich eine Lawine und riss die beiden Jugendlichen über eine mehrere hundert Meter hohe Felswand mit.

Gefährliche Fehlentscheidng

Die Anklage wertete die zweite Abfahrt durch steiles Gelände als gefährliche Fehlentscheidung. Sie forderte einen Schuldspruch wegen fahrlässiger Tötung und bedingte Geldstrafen.

Dem hielt der hauptverantwortliche Bergführer entgegen, dass er keinen wesentlichen Unterschied zur ersten sicheren Fahrt gesehen und vor Ort keine Gefahrenzeichen wahrgenommen habe.

Die Verteidiger des Bergführers und des mitverantwortlichen Co-Leiters verlangten deshalb Freisprüche. Ein Nullrisiko gebe es nicht.