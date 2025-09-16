The Swiss voice in the world since 1935
Treffpunkt Wittigkofen soll interreligiöser Begegnungsort werden

Keystone-SDA

Die RefBern Immo AG, die Evangelisch-reformierte Gesamtkirchgemeinde Bern und die Stiftung Islamisches Zentrum Bern haben eine Absichtserklärung zum Verkauf und zur künftigen Nutzung des Treffpunkts Wittigkofen unterzeichnet. Geplanter Vollzug ist 2026.

Dieser Inhalt wurde am veröffentlicht
2 Minuten

(Keystone-SDA) Mit der Vereinbarung werde der Weg für einen neuen Ort der Begegnung geebnet, der den «interreligiösen Dialog» stärke und die «religiöse Vielfalt» in der Bern sichtbar mache, heisst es in einer gemeinsamen Medienmitteilung, die am Dienstag verschickt wurde. Die Vereinbarung regle «die Exklusivität der Verkaufsverhandlungen» sowie die Rahmenbedingungen bis zum geplanten Vollzug im Juli 2026.

Die Stiftung Islamisches Zentrum Bern (IZB) sichert der Evangelisch-reformierten Gesamtkirchgemeinde Bern laut Mitteilung zu, langfristig Räume im Erdgeschoss mieten zu können. Damit bleibe die Kirchgemeinde Petrus, die nur noch einen Teil der Fläche nutzt, mit Angeboten wie Kindertreff, Frauentreff, Sozialberatung oder Seniorenangeboten im Quartier präsent.

Für die Beteiligten sei die Lösung ein Gewinn, heisst es im Communiqué. Das Quartierzentrum Wittigkofen soll so zu einem Ort werden, an dem Menschen verschiedener Religionen respektvoll miteinander in Kontakt treten und Vielfalt als Bereicherung erleben können.

Zudem trage der Verkauf zur finanziellen Entlastung der Gesamtkirchgemeinde bei, wird Frank Schley, Präsident des Verwaltungsrates der RefBern Immo AG, in der Mitteilung zitiert.

