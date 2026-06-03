Trinkwasser in Schwanden und Hofstetten bei Brienz wieder sauber

Keystone-SDA

Das Trinkwasser in Schwanden bei Brienz und Hofstetten bei Brienz ist wieder sauber. Der Warndienst Alertswiss hat am Mittwochvormittag Entwarnung gegeben.

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(Keystone-SDA) Das Wasser könne wieder normal genutzt werden, hiess es vom Warndienst. Die Trinkwasserverschmutzung bestehe nicht mehr.

Am Montag hatte Alertswiss von einer Verschmutzung im Versorgungsgebiet Schried gewarnt. Die Bevölkerung wurde aufgefordert, das Wasser abzukochen.

Das Gebiet Schried wird über das Reservoir Breitenberg versorgt. Die Filtertechnik habe aufgrund der starken Trübung des Wassers nicht die benötigte Reinigungsleistung erbringen können, hatte ein Sprecher der Gemeindebetriebe Brienz auf Anfrage der Nachrichtenagentur Keystone-SDA erklärt.