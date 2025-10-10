Trump kündigt zusätzliche Zölle gegen China an

Keystone-SDA

Als Reaktion auf schärfere chinesische Kontrollen im Zusammenhang mit dem Export von Seltenen Erden hat US-Präsident Donald Trump zusätzliche Zölle gegen China in Höhe von 100 Prozent angekündigt. Sie sollen laut Trump spätestens ab dem 1. November in Kraft treten.

(Keystone-SDA) Die Zölle gälten über bereits bestehende Einfuhrbeschränkungen hinaus, erklärte Trump am Freitag in seinem Onlinedienst Truth Social. Er kündigte zudem Einschränkungen beim Export «kritischer Software» nach China an.