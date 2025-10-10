The Swiss voice in the world since 1935
Trump kündigt zusätzliche Zölle gegen China an

Als Reaktion auf schärfere chinesische Kontrollen im Zusammenhang mit dem Export von Seltenen Erden hat US-Präsident Donald Trump zusätzliche Zölle gegen China in Höhe von 100 Prozent angekündigt. Sie sollen laut Trump spätestens ab dem 1. November in Kraft treten.

(Keystone-SDA) Die Zölle gälten über bereits bestehende Einfuhrbeschränkungen hinaus, erklärte Trump am Freitag in seinem Onlinedienst Truth Social. Er kündigte zudem Einschränkungen beim Export «kritischer Software» nach China an.

