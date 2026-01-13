The Swiss voice in the world since 1935
UBS-Chef Ermotti plant laut Pressebericht Rücktritt für April 2027

Laut Presseberichten plant UBS-CEO Ermotti, im April 2027 zurückzutreten.
UBS-CEO Sergio Ermotti plant laut der "Financial Times" seinen Rücktritt für April 2027. Ermotti werde bis zu diesem Zeitpunkt als Chef der Grossbank tätig bleiben, bevor die Nachfolge geregelt werde. Das britische Wirtschaftblatt nennt mögliche Nachfolger.

(Keystone-SDA) Als «einer der wahrscheinlichsten» Nachfolger Ermottis nennt die FT Aleksandar Ivanovic, den Leiter des Asset Managements. Weitere führende Kandidaten seien die Co-Leiter der Vermögensverwaltung der UBS, Iqbal Khan und Robert Karofsky. Ebenfalls als Anwärterin gelte Bea Martin, die im Oktober zur Chief Operating Officer der Bank ernannt worden war.

Ermotti hatte bereits früher angedeutet, dass er sein Amt als Konzernchef Ende 2026 oder Anfang 2027 niederlegen werde. Wie die FT unter Berufung auf Insider nun berichtet, könnte er aber später als Präsident des Verwaltungsrats zur Bank zurückkehren, falls er diese Rolle übernehmen wolle.

