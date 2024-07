Umfrage: Für jeden zweiten gehört Feuerwerk zum Nationalfeiertag

Keystone-SDA

(Keystone-SDA) Für die Hälfte der Schweizerinnen und Schweizer gehört Feuerwerk gemäss einer Umfrage zum Nationalfeiertag dazu. Nur rund ein Drittel spricht sich demnach gegen Knaller aus. Allerdings ist eine Mehrheit dagegen, dass Privatpersonen Feuerwerk am 1. August zünden.

Zuspruch fand Feuerwerk besonders in der Westschweiz, wie eine am Donnerstag veröffentlichte repräsentative Umfrage des Instituts Yougov ergab. Dort befürworteten 70 Prozent Feuerwerke am 1. August. Im Tessin waren es 59 Prozent der Befragten, in der Deutschschweiz nur 43 Prozent.

Jede fünfte Person hat vor, am nächsten 1. August Raketen, Vulkane oder Knallkörper zu zünden. Je jünger die Befragten desto höher fiel ihr Zuspruch für privates Feuerwerk aus.

Für viele gehört Feuerwerk etwa der Gemeinde oder von Organisatoren demnach zur Tradition, schafft ein Gemeinschaftserlebnis mit Familie und Freunden und sorgt für festliche Stimmung. Wer Feuerwerk ablehnt, tut dies der Umfrage von Anfang Juli zufolge vor allem wegen der Verschmutzung, der Belastung der Tiere und der Verletzungsgefahr.