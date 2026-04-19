Umkippende Gasflasche verletzt Mann in Tuttwil TG mittelschwer

Keystone-SDA

Ein Mann hat sich am Samstagmittag in Tuttwil TG bei Gartenarbeiten mittelschwere Verletzungen zugezogen. Eine umkippende Gasflasche hatte eine heftige Stichflamme ausgelöst.

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(Keystone-SDA) Der Unfall ereignete sich kurz nach 12 Uhr im Quartier Zelgli, wie die Kantonspolizei Thurgau am Sonntag mitteilte. Der 58-Jährige war gerade mit Abflammarbeiten beschäftigt, als die Flasche aus noch ungeklärten Gründen umkippte. Dabei brach das Ventil, worauf sich das austretende Gas sofort entzündete. Der Rettungsdienst brachte den Verletzten in ein Spital.