Umnutzung des Flawiler Spitalareals ist einen Schritt weiter

Keystone-SDA

Nach dem überraschenden Ausstieg der Solviva AG hat die Flawiler Stiftung WPH das Areal des ehemaligen Spitals Flawil übernommen. Dieser Wechsel wurde bis Anfang 2026 umgesetzt. Bestehende Gebäude sollen nun für eine Erweiterung der Pflegeabteilung genutzt werden.

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(Keystone-SDA) Nach der Spitalschliessung 2021 hatte der Kanton zuerst das Spitalareal für 1,6 Millionen Franken an die Solviva AG verkauft. Das Unternehmen konnte aber seine grossen Pläne nicht realisieren und zog sich kurzfristig vom Projekt zurück.

Danach erwarb die Stiftung Wohn- und Pflegeheim Flawil (WPH) das Areal samt der Planungsvorleistungen der Solviva für 2,3 Millionen Franken. Seither wird an der Entwicklung der Parzellen gearbeitet. Anfang 2026 sei der Erwerb vollständig abgeschlossen worden, teilte die Stiftung am Donnerstag mit.

Vorgesehen ist vorerst eine Erweiterung der Pflegeabteilung im leerstehenden Spitalgebäude. Möglich sind aber auch weitere Nutzungen, etwa für ein Gesundheitszentrum. Die Grundlagen für die Projekte werden nun bis zum Herbst erarbeitet. Danach folgt die Baueingabe. Die Eckpunkte wurden zwischen Gemeinde und Stiftung in einer Vereinbarung festgelegt.

Mittel- bis längerfristig verfolge das WPH das Ziel, das Areal auch für das Wohnen zu öffnen, heisst es in der Mitteilung. Es solle ein «vielfältiges, lebendiges Spitalquartier für alle Generationen» entstehen.