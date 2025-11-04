UN-Chef bei Weltsozialgipfel: Müssen uns mehr anstrengen

Keystone-SDA

Zum Auftakt des Weltsozialgipfels der Vereinten Nationen in Katars Hauptstadt Doha hat UN-Generalsekretär António Guterres mehr Engagement der Staatengemeinschaft im Kampf gegen Armut und Ungleichheit gefordert.

1 Minute

(Keystone-SDA) Das Treffen finde zu einem Zeitpunkt von «grosser globaler Unsicherheit, Spaltungen, Konflikten und weit verbreitetem menschlichen Leid» statt, sagte Guterres in Doha. «Entwicklungsländer bekommen nicht das Level an Unterstützung, das sie brauchen.» Auch in Hinblick auf die Klimakrise und der von den UN-Mitgliedsländern selbst gesetzten Ziele zur nachhaltigen Entwicklung agiere die Staatengemeinschaft nicht schnell genug.

Beim Weltsozialgipfel wollen rund 14.000 Menschen noch bis Donnerstag unter anderem darüber sprechen, wie Armut und soziale Ungleichheiten reduziert sowie soziale Sicherheit und Zugang zu gut bezahlter Arbeit weltweit ausgebaut werden können.

Bei dem Treffen soll eine Erklärung verabschiedet werden, die allerdings bereits vor dem Gipfel von Hilfsorganisationen als zu unverbindlich und unkonkret kritisiert worden war. Der erste Weltsozialgipfel hatte 1995 in Kopenhagen stattgefunden.