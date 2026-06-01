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UN-Sicherheitsrat tagt zu Eskalation des Kriegs im Libanon

Keystone-SDA

Der UN-Sicherheitsrat befasst sich noch heute bei einer Sondersitzung mit der Eskalation des Kriegs im Libanon. Das Treffen sei auf Antrag Frankreichs für 21.00 Uhr MESZ (15.00 Uhr Ortszeit) angesetzt, hiess es aus Diplomatenkreisen in New York.

Dieser Inhalt wurde am veröffentlicht
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(Keystone-SDA) Der Krieg im Libanon war mit dem Vormarsch israelischer Bodentruppen und möglichen neuen Angriffen im Raum von Beirut eskaliert – obwohl Mitte April eine Waffenruhe verkündet wurde.

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