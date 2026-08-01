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Unbekannte brechen in Freibad in Heiden AR ein

Keystone-SDA

Unbekannte sind in der Nacht auf Samstag in das Freibad in Heiden AR eingebrochen. Dabei entstand ein Sachschaden von mehreren tausend Franken, wie die Kantonspolizei Appenzell Ausserrhoden am Samstag mitteilte.

Dieser Inhalt wurde am veröffentlicht
1 Minute

(Keystone-SDA) Die Täterschaft verschaffte sich Zutritt zum Betriebs- und zum Restaurantgebäude. Sie durchsuchte die Räumlichkeiten nach Wertsachen. Ob etwas gestohlen wurde, war zunächst unklar. Der Kriminaltechnische Dienst wurde für die Spurensicherung aufgeboten.

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