The Swiss voice in the world since 1935
Demokratie
Top Stories
Alle Beiträge anzeigen
Schweizer Demokratie
Newsletter
Siehe alle Newsletter

Unbekannte rauben einem Mann grosse Menge Schmuck in Sissach BL

Keystone-SDA

Unbekannte haben am Sonntag in Sissach einem Passanten eine grosse Menge Schmuck entwendet. Der Bestohlene wurde dabei nicht verletzt. Das Diebesgut hat einen Wert von mehreren 10'000 Franken, wie die Kantonspolizei Basel-Landschaft am Montag mitteilte.

Dieser Inhalt wurde am veröffentlicht
1 Minute

(Keystone-SDA) Der Mann führte den Schmuck in Kartonschachteln mit sich. Er ging damit kurz vor 14.30 Uhr zu Fuss vom Gottesackerweg in Richtung Schulstrasse, wie es im Communiqué heisst. Vier unbekannte Männer sprachen ihn auf Französisch an und forderten ihn auf, die Kartons auszuhändigen. Dies tat der Mann auch, worauf sich die vier Männer mit dem Schmuck in unbekannte Richtung entfernten. Die Polizei sucht Zeugen.

Beliebte Artikel

Meistdiskutiert

Mehr

Debatte
Gastgeber/Gastgeberin Giannis Mavris

Erwarten Sie Veränderungen in Ihrem Leben aufgrund der neuen Handelsregeln, die von den USA eingeführt wurden?

Wie könnte sich die Zollpolitik der USA Ihrer Meinung nach auf Ihr Leben auswirken? Teilen Sie uns Ihre Meinung mit.

Nehmen Sie an der Diskussion teil
14 Likes
14 Kommentare
Diskussion anzeigen

Mehr

Debatte
Gastgeber/Gastgeberin Céline Stegmüller

Haben Sie Schweizer Vorfahren? Planen Sie, die Orte zu besuchen, an denen sie in der Schweiz lebten?

Wir würden uns freuen, mehr über Ihre Ahnenforschung zu erfahren.

Nehmen Sie an der Diskussion teil
30 Likes
58 Kommentare
Diskussion anzeigen

Mehr

Debatte
Gastgeber/Gastgeberin Aylin Elçi

Wie werden psychische Krankheiten in Ihrem Land behandelt?

In der Schweiz werden immer mehr Menschen mit Elektrotherapien oder Psychotherapien mit Psychedelika behandelt. Kennen Sie ähnliche Ansätze?

Nehmen Sie an der Diskussion teil
12 Likes
18 Kommentare
Diskussion anzeigen
Weitere Debatten

SWI swissinfo.ch - Zweigniederlassung der Schweizerischen Radio- und Fernsehgesellschaft

SWI swissinfo.ch - Zweigniederlassung der Schweizerischen Radio- und Fernsehgesellschaft