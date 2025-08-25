Unbekannte rauben einem Mann grosse Menge Schmuck in Sissach BL

Keystone-SDA

Unbekannte haben am Sonntag in Sissach einem Passanten eine grosse Menge Schmuck entwendet. Der Bestohlene wurde dabei nicht verletzt. Das Diebesgut hat einen Wert von mehreren 10'000 Franken, wie die Kantonspolizei Basel-Landschaft am Montag mitteilte.

(Keystone-SDA) Der Mann führte den Schmuck in Kartonschachteln mit sich. Er ging damit kurz vor 14.30 Uhr zu Fuss vom Gottesackerweg in Richtung Schulstrasse, wie es im Communiqué heisst. Vier unbekannte Männer sprachen ihn auf Französisch an und forderten ihn auf, die Kartons auszuhändigen. Dies tat der Mann auch, worauf sich die vier Männer mit dem Schmuck in unbekannte Richtung entfernten. Die Polizei sucht Zeugen.