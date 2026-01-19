The Swiss voice in the world since 1935
Unbekannte stehlen aus Vinothek in Zug Getränke

Keystone-SDA

Auf edle Tropfen abgesehen hatten es Einbrecher in Zug. Sie haben am Wochenende aus einer Vinothek über 60 Flaschen Wein, Champagner und Spirituosen im Wert von rund 35'000 Franken gestohlen. Dies ergibt einen Durchschnittspreis von über 500 Franken pro Flasche.

Dieser Inhalt wurde am veröffentlicht
1 Minute

(Keystone-SDA) Die unbekannte Täterschaft habe sich zwischen Samstagabend und Montagmorgen Zugang zu dem Geschäft verschafft, teilten die Strafverfolgungsbehörden am Montag mit. Sie habe die Verkaufsräume durchsucht und den Laden anschliessend in unbekannter Richtung verlassen.

