Unbekannter überfällt Frau in Basel und verletzt sie leicht

Keystone-SDA

Ein Unbekannter hat am frühen Sonntagmorgen in Basel einer 64-jährige Frau die Handtasche geraubt. Dabei wurde die Frau leicht verletzt. Eine umgehend eingeleitete Fahndung blieb bislang erfolglos, wie die Staatsanwaltschaft am Montag mitteilte.

(Keystone-SDA) Zu diesem Überfall kam es um 01.30 Uhr in der Vogesenstrasse im St. Johann-Quartier. Der Täter flüchtete in Richtung Voltaplatz. Allerdings fand die Polizei die geraubte Handtasche in der Hüningerstrasse wieder. Die Kriminalpolizei der Staatsanwalt sucht Zeugen.