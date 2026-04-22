Uni Basel schreibt 2025 einen Verlust von 42 Millionen Franken

Keystone-SDA

Das Jahresergebnis der Universität Basel für das Jahr 2025 liegt mit rund 42 Millionen Franken im Minus. Dies geht aus dem am Mittwoch publizierten Jahresbericht der Hochschule hervor. Im Vorjahr hatte sie einen Verlust von rund 21,6 Millionen Franken ausgewiesen.

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(Keystone-SDA) Im Jahr 2025 sank der Ertrag aus der ordentlichen Geschäftstätigkeit leicht auf 770,5 Millionen Franken. Im Jahr 2024 waren es noch 772,7 Millionen Franken gewesen, wie in der Erfolgsrechnung steht. Der operative Aufwand sei in der gleichen Zeit von rund 806 auf rund 814,7 Millionen Franken gestiegen.

In einer begleitenden Medienmitteilung schreibt die Universität von einem Fehlbetrag von 10,9 Millionen Franken in der Bilanz. Dieser habe zu grossen Teilen durch zweckgebundene Mittel und ein positives Finanzergebnis von 2,2 Millionen Franken abgedeckt werden können. Das freie Eigenkapital habe sich so nur auf rund 54 Millionen Franken reduziert.

Im vergangenen Jahr studierten 13’707 Personen an der Universität Basel, was leicht mehr sind als die 13’325 im Jahr 2024, wie aus den Statistiken der Institution hervorgeht. Auch der Personalbestand sei von 3313 im Jahr 2024 auf 3398 im Jahr 2025 gestiegen.

Gemäss Mitteilung bleibt die finanzielle Ausgangslage der Universität trotz des Defizits solide. Allerdings stünden noch wichtige Herausforderungen an, wie etwa steigende Anforderungen im Bereich Cybersecurity oder Unsicherheiten bei der Bundesfinanzierung. Deshalb wolle die Hochschule «weiterhin auf eine konsequente Budgetdisziplin» setzen.