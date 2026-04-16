Universitätsspital Basel geht mit Anleihen an den Kapitalmarkt

Keystone-SDA

Das Universitätsspital Basel (USB) hat erstmals Anleihen am Schweizer Kapitalmarkt platziert. Es handelt sich um insgesamt 400 Millionen Franken. Mit dieser neuen Finanzierungsquelle will das USB unter anderem in das neu erworbene Claraspital als Krebszentrum investieren.

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(Keystone-SDA) Die Anleihen sollten bestehende Kredite ablösen, die das USB aufgenommen hatte, um das Klinikum 2 neu zu bauen und das Claraspital zu kaufen, heisst es in einem Communiqué vom Donnerstag. Zudem wolle das Spital damit in die bauliche Infrastruktur und die Digitalisierung investieren.

Das platzierte Volumen gehöre zu den grössten Kapitalmarkttransaktionen eines Schweizer Spitals. Der Betrag setze sich aus einer dreijährigen Anleihe von 150 Millionen Franken und einer zehnjährigen Anleihe von 250 Millionen Franken zusammen.