Unternehmen beobachten Defizite bei Grundkompetenzen der Lernenden

Keystone-SDA

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Ein Grossteil der Unternehmen hat bei ihren Lernenden erhebliche Defizite in den Grundkompetenzen beobachtet. Besonders die Schreibkompetenzen und mathematischen Fähigkeiten werden kritisch beurteilt, wie eine Umfrage zeigt.

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(Keystone-SDA) Eine kontinuierliche Verschlechterung gebe es seit fünf bis zehn Jahren, wie eine gemeinsame Umfrage mehrerer Schweizer Wirtschaftsverbände vom Dienstag zeigt. Die schlechteren Grundkompetenzen wirken sich konkret auf die Unternehmen aus.

So werde die Rekrutierung geeigneter Lernender schwieriger, der Betreuungsaufwand steige und zusätzliche Fördermassnahmen verursachten erhebliche Kosten. Rund drei Viertel der Unternehmen würden bereits heute Lernende mit zusätzlichen internen oder externen Massnahmen unterstützen, um bestehende Lücken zu schliessen.

Economiesuisse, der Schweizerische Gewerbeverband und der Schweizerische Arbeitgeberverband befragten im Rahmen der Umfrage rund 2900 Ausbildungsverantwortliche.