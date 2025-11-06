Untersuchung ergibt Herzversagen als Todesursache von Alfred Heer

Keystone-SDA

Die Zürcher Staatsanwaltschaft hat ihre Untersuchung zum Tod des Zürcher SVP-Nationalrats Alfred Heer abgeschlossen. Es gab keine Hinweise auf ein Fremdverschulden. Heer starb an akutem Herzversagen.

1 Minute

(Keystone-SDA) Die Zürcher Staatsanwaltschaft bestätigte auf Anfrage der Nachrichtenagentur Keystone-SDA einen entsprechenden Bericht des «Tages-Anzeigers» vom Donnerstag. Gemäss dem Befund des Instituts für Rechtsmedizin war akutes Herzversagen die Ursache von Heers Tod am 19. September dieses Jahres. Heer litt an einer bereits bestehenden schweren Herzerkrankung.

Der 63-Jährige starb überraschend während der Herbstsession. Die Stadtpolizei Zürich bestätigte damals, dass sie einen Einsatz im Zürcher Stadtkreis 4 wegen eines medizinischen Notfalls hatte. Vor Ort konnte lediglich noch der Tod Heers festgestellt werden.

Heer war langjähriges Mitglied des Nationalrats und des Europarats. Die Politbühne betrat er im Jahr 1994 mit seinem Einzug ins Zürcher Stadtparlament, danach war er Kantonsrat und seit 2007 Mitglied des Nationalrats. 2011 folgte die Wahl in den Europarat.