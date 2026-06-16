Unterzeichnung des Deals zwischen USA und Iran auf dem Bürgenstock

Bürgenstock wurde Berichten zufolge von den Konfliktparteien und ihren Vermittlern, Pakistan und Katar, als Veranstaltungsort vorgeschlagen. Keystone-SDA

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Die Absichtserklärung zwischen den USA und dem Iran zur Beendigung des Krieges soll am Freitag auf dem Bürgenstock in Nidwalen unterzeichnet werden. Das Aussendepartement in Bern bestätigte am Dienstag eine Meldung der "NZZ".

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(Keystone-SDA) Das Eidgenössische Departement für auswärtige Angelegenheiten (EDA) stehe seit mehreren Tagen in engem Kontakt mit den Vereinigten Staaten, dem Iran, Pakistan und Katar, um die Ankunft von Delegationen in der Schweiz und ein Treffen zur möglichen Unterzeichnung der Absichtserklärung zwischen den Vereinigten Staaten und dem Iran zu ermöglichen, hiess es Auf Anfrage von Keystone-SDA.

Die Unterzeichnung sei derzeit für Freitag, den 19. Juni, in Bürgenstock im Kanton Nidwalden geplant. «Dieser Ort wurde von den pakistanischen und katarischen Vermittlern sowie von den Vereinigten Staaten und dem Iran vorgeschlagen», so das EDA weiter. Die Schweiz fungiere als Vermittlerin und schaffe die notwendigen praktischen und diplomatischen Voraussetzungen für die Durchführung dieses Treffens auf ihrem Territorium.

Zuvor hatte es geheissen, eine weitere Verhandlungsrunde zwischen den USA und dem Iran solle nach iranischen Angaben direkt nach Unterzeichnung des verhandelten Rahmenabkommens am Freitag in der Schweiz beginnen. Diese weiteren Gespräche sollten innerhalb von 60 Tagen abgeschlossen werden. Das sagte der iranische Aussenminister Abbas Araghtschi nach Angaben der Agentur Tasnim in Teheran.

Ein Ende des Krieges schliesse ein Ende der israelischen Besetzung von Gebieten im Libanon mit ein, sagte Araghtschi demnach weiter. Jegliche neue israelische Angriffe auf den Libanon und weitere Besetzung der Gebiete betrachte der Iran als Verstoss gegen die getroffene Vereinbarung.

Die USA und der Iran haben das Rahmenabkommen nach US-Angaben bereits digital unterzeichnet.