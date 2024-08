Unwetter in Siders VS kostet Novelis 70 Millionen Franken

2 Minuten

(Keystone-SDA) Sieben Wochen nach den Unwettern im Wallis gehen in der Aluminiumfabrik Novelis in Siders VS die Arbeiten voran, damit der Betrieb wieder aufgenommen werden kann. Die Katastrophe wird das Unternehmen voraussichtlich rund 70 Millionen Franken kosten.

Das Unternehmen geht davon aus, dass es “ab Mitte August” mit dem Wiederaufbau der Anlagen und den Vorbereitungen für die Tests und die Inbetriebnahme des Warmwalzwerks beginnen wird, wie es in einer Mitteilung hiess. Ab September soll es neben der Fortsetzung der gründlichen Reinigung zur schrittweisen Inbetriebnahme der anderen Hauptmaschinen übergehen.

Das multinationale Unternehmen beliefert die Automobilindustrie in ganz Europa. Um die Auswirkungen auf Kunden so gering wie möglich zu halten, aktivierte Novelis Europe sein gesamtes Produktionssystem, um die Kontinuität des Betriebs zu gewährleisten, wie es hiess.

Novelis plant, Kosten für Reparaturen, Reinigungsarbeiten, Betriebsunterbrechungen und andere Kosten zu tragen, “bis der Betrieb der Fabrik wieder aufgenommen werden kann”. Das Unternehmen schätzt die gesamten Nettoauswirkungen auf den Cashflow nach Versicherung auf 80 Millionen US-Dollar (70 Millionen Franken).

Kurz nach den Unwettern hatte der Kanton Wallis Schutzmassnahmen für den “strategischen Standort” Siders angekündigt. Er hatte sich insbesondere verpflichtet, die Verfahren zu vereinfachen, um so schnell wie möglich Unternehmen zu beauftragen, die zwei Brücken erhöhen und das Rhonebett ausheben sollten.

Laut dem Walliser Wirtschaftsminister Christophe Darbellay sollte bis zum Ende des Sommers ein Plan festgelegt werden. Novelis schrieb in der Mitteilung, dass man “mit einer gewissen Ungeduld auf die Entscheidungen und Massnahmen” warte, die diesen “vielversprechenden” Ankündigungen folgen würden.