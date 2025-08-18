Urner Polizei stoppt betrunkenen Autofahrer
Die Kantonspolizei Uri hat am Sonntagabend in Altdorf einen betrunkenen Autofahrer an der Weiterfahrt gehindert. Eine Patrouille kontrollierte ein Fahrzeug. Weil aus diesem starker Alkoholgeruch drang, ordnete sie eine Alkoholmessung an.
(Keystone-SDA) Die Messung habe einen Wert von 1,52 Promille ergeben, teilte die Kantonspolizei Uri am Montag mit. Sie habe deswegen dem Lenker den Führerausweis abgenommen und werde diesen bei der Staatsanwaltschaft verzeigen.