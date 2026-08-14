Urner Volksschule startet mit neuer Vision ins Schuljahr

Keystone-SDA

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Der Kanton Uri hat erstmals eine Vision für die Volksschule erarbeitet. Sie soll aufzeigen, wie die Schule den Herausforderungen der Zukunft begegnen soll.

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(Keystone-SDA) Am Freitag vor dem Schulbeginn stellten die Verantwortlichen die neue Vision in Altdorf vor. Martin Drax Zillig hat als Co-Präsident des Verbands der Lehrerinnen und Lehrer Uri am partizipativen Prozess für die Vision mitgearbeitet. «Die Vision bietet viele Chancen», sagte er vor den Medien. Sie lade die Lehrpersonen «zum Ausprobieren» ein und stelle die Schulkinder ins Zentrum.

Die Vision umfasst fünf Themen, die das Zukunftsbild der Volksschule Uri umschreiben. Zum Schulstart liegt die Vision nun auch als interaktive Webseite vor.

Bildungsdirektor Georg Simmen (FDP) sagte, die Schulen seien «sehr gut vorbereitet» für den Schulbeginn. Alle Lehrpersonenstellen an den Volksschulen seien besetzt.