The Swiss voice in the world since 1935
Persönlicher Feed

Melden Sie sich an, um Themen zu Ihrem Feed hinzuzufügen.

Jetzt anmelden
Merkliste

Melden Sie sich an, um Artikel zu Ihrer Merkliste hinzuzufügen.

Jetzt anmelden
Schweizer Demokratie
Informationskrieg
Digitale Demokratie
Globale Wahlen
Top Stories
Alle Beiträge anzeigen
Schweizer Demokratie
Newsletter
Siehe alle Newsletter
Auslandschweizer Gemeinschaft
Schweizer Politik
Abstimmungen
Auswandern
Ungewöhnliche Schweiz
Top Stories
Alle Beiträge anzeigen
Schweiz verbunden
Podcast
Siehe alle Podcasts

Urner Volksschule startet mit neuer Vision ins Schuljahr

Keystone-SDA

Der Kanton Uri hat erstmals eine Vision für die Volksschule erarbeitet. Sie soll aufzeigen, wie die Schule den Herausforderungen der Zukunft begegnen soll.

Dieser Inhalt wurde am veröffentlicht
1 Minute

(Keystone-SDA) Am Freitag vor dem Schulbeginn stellten die Verantwortlichen die neue Vision in Altdorf vor. Martin Drax Zillig hat als Co-Präsident des Verbands der Lehrerinnen und Lehrer Uri am partizipativen Prozess für die Vision mitgearbeitet. «Die Vision bietet viele Chancen», sagte er vor den Medien. Sie lade die Lehrpersonen «zum Ausprobieren» ein und stelle die Schulkinder ins Zentrum.

Die Vision umfasst fünf Themen, die das Zukunftsbild der Volksschule Uri umschreiben. Zum Schulstart liegt die Vision nun auch als interaktive Webseite vor.

Bildungsdirektor Georg Simmen (FDP) sagte, die Schulen seien «sehr gut vorbereitet» für den Schulbeginn. Alle Lehrpersonenstellen an den Volksschulen seien besetzt.

Beliebte Artikel

Meistdiskutiert

SWI swissinfo.ch - Zweigniederlassung der Schweizerischen Radio- und Fernsehgesellschaft

SWI swissinfo.ch - Zweigniederlassung der Schweizerischen Radio- und Fernsehgesellschaft