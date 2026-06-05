US-Schauspieler James Handy stirbt nach Stichattacke

Keystone-SDA

Der "Top Gun: Maverick"-Schauspieler James Handy ist laut Polizei in Los Angeles niedergestochen und dabei tödlich verletzt worden. Die Polizei bestätigte in einer Mitteilung, dass sie den 81-Jährigen im Vorgarten seines Anwesens gefunden habe – bewusstlos und mit einer Stichwunde in der Brust.

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(Keystone-SDA) Das Opfer wurde demnach von Rettungssanitätern in ein Krankenhaus gebracht und später für tot erklärt. Ein Verdächtiger stellte sich vor Ort der Polizei – er soll der Sohn der Freundin des Toten sein.

Der 44-Jährige sei festgenommen worden, hiess es von der Polizei weiter. Ein Sprecher des Schauspielers bestätigte «Variety» den Tod des Schauspielers. Handy spielte in der Actionfilm-Fortsetzung «Top Gun: Maverick» (2022) den Barkeeper Jimmy. Darüber hinaus hatte er eine Rolle in dem Abenteuerfilm «Jumanji» (1995), in dem er einen Kammerjäger spielte.