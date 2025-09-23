Velofahrer bei Unfall mit Lieferwagen in Basel verletzt
Nach einer seitlichen Kollision mit einem Lieferwagen stürzte ein Velofahrer am Montagmorgen in der Schwarzwaldstrasse in Basel. Er wurde dabei verletzt, wie die Kantonspolizei Basel-Stadt am Dienstag mitteilte.
(Keystone-SDA) Laut der Polizei ereignete sich der Unfall gegen 09.45 Uhr auf Höhe der Ausfahrt des Parkhauses Badischer Bahnhof. Der Fahrer des Lieferwagens habe sich vom Unfallort entfernt, ohne sich um die verletzte Person zu kümmern.