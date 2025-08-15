The Swiss voice in the world since 1935
Velofahrer zieht sich bei Unfall in Rüti schwere Verletzungen zu

Keystone-SDA

Bei einer Kollision zwischen einem Auto und einem Velo ist am Freitagmorgen in Rüti der Velofahrer schwer verletzt worden. Der Unfall ereignete sich in einem Kreisel.

Dieser Inhalt wurde am veröffentlicht
1 Minute

(Keystone-SDA) Eine 76-jährige Autofahrerin fuhr am Freitagmorgen kurz vor 8.30 Uhr auf der Rütistrasse in Richtung Kreisel Tannägertenstrasse, wie die Kantonspolizei Zürich am Freitag mitteilte. Nach der Einfahrt in den Kreisel stiess sie aus bislang unbekannten Gründen mit einem Velo zusammen.

Der ebenfalls 76 Jahre alte Velofahrer stürzte und zog sich schwere Verletzungen zu. Nach der Erstversorgung vor Ort wurde er in ein Spital gebracht.

