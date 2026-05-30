Velofahrerin bei Unfall in Rüti bei Riggisberg BE schwer verletzt

Keystone-SDA

In Rüti bei Riggisberg BE ist am Samstagvormittag eine Velofahrerin bei einem Verkehrsunfall schwer verletzt worden. Sie musste mit einem Helikopter in ein Spital geflogen werden, wie die Kantonspolizei Bern mitteilte.

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(Keystone-SDA) Der Unfall ereignete sich gegen 11.30 Uhr am Gurnigel.

Ein Auto, das vom Gurnigelpass in Richtung Gurnigelbad unterwegs war, habe mehrere Velos überholen wollen, hiess es. Im Bereich Rotmoos streifte ein Auto die Velofahrerin. Diese stürzte in der Folge und verletzte sich schwer.

Anwesende Drittpersonen leisteten bis zum Eintreffen der Einsatzkräfte Erste Hilfe. Die Kantonspolizei Bern nahm Ermittlungen zum Unfallhergang auf.