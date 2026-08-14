Velofahrerin bei Unfall in Sundlauenen BE schwer verletzt

Keystone-SDA

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Bei einem Unfall mit einem Auto ist eine Velofahrerin am Freitag in Sundlauenen BE schwer verletzt worden. Sie musste mit einer Ambulanz in ein Spital gebracht werden.

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(Keystone-SDA) Der Unfall ereignete sich gegen 12.55 Uhr auf der Seestrasse in der Gemeinde Beatenberg, wie die Kantonspolizei Bern am Freitagabend mitteilte. Ersten Erkenntnissen zufolge waren ein Auto und ein Velo von Thun herkommend in Richtung Interlaken unterwegs.

Auf Höhe Sundlauenen habe der Autolenker die Velofahrerin überholen wollen. Als ihm ein Auto entgegenkam, brach er das Manöver ab, woraufhin es aus noch unklaren Gründen zur Kollision mit dem Velo kam.

Drittpersonen leisteten bis zum Eintreffen der Rettungskräfte Erste Hilfe. Der Autolenker blieb unverletzt, die Velofahrerin wurde nach der Erstversorgung vor Ort ins Spital transportiert.

Für die Dauer der Unfallarbeiten wurde der Verkehr auf der Seestrasse während rund zwei Stunden wechselseitig geführt. Die Kantonspolizei Bern nahm Ermittlungen zur Klärung der genauen Umstände und des Unfallhergangs auf.