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Veltheim AG stellt wegen Wasserdieben Brunnen ab

Keystone-SDA

Die Aargauer Gemeinde Veltheim hat heute Montag ihre Brunnen abgestellt. Der Grund: In letzter Zeit seien teilweise grössere Mengen aus den Dorfbrunnen bezogen worden. Teilweise mit grossen Fässern oder gar Tauchpumpen.

Dieser Inhalt wurde am veröffentlicht
1 Minute

(Keystone-SDA) «Das geht nicht», schreibt der Gemeinderat von Veltheim in einer Mitteilung. «Wasser aus den Dorfbrunnen soll nicht für gewerbliche Zwecke und nicht für grössere Wasserbezüge für private Zwecke verwendet werden.» Der Gemeinderat appelliert in der Mitteilung ausserdem an den verantwortungsvollen Umgang mit Wasser.

Der Gemeinderat begründet den Schritt auch mit der anhaltenden Hitze und den damit verbundenen hohen Wasserverbrauchsmengen. Einzig im Brunnen beim Volg-Laden werde weiterhin Wasser fliessen.

Das Onlineportal 20 Minuten hatte zuerst über die Massnahmen der Gemeinde berichtet.

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