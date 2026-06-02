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Verein für Brandopfer nach Katastrophe von Crans-Montana gegründet

Nach der Katastrophe von Crans-Montana wurde ein Verein für die Brandopfer gegründet
Nach der Katastrophe von Crans-Montana wurde ein Verein für die Brandopfer gegründet Keystone-SDA

Fünf Monate nach der Brandkatastrophe von Crans-Montana ist der Verein Initiative Phoenix zur Unterstützung von Brandopfern gegründet worden. Ziel der Organisation ist die Förderung von Aktivitäten und medizinischen Innovationen bei der Behandlung von Brandverletzten.

Dieser Inhalt wurde am veröffentlicht
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(Keystone-SDA) Darüber hinaus will sich der Verein für die Förderung und Erleichterung der Zusammenarbeit zwischen Fachärztinnen und Fachärzten in der Versorgung von Schwerbrandverletzten einsetzen. Zudem unterstützt er wissenschaftliche, humanitäre und soziale Aktivitäten zugunsten von Opfern schwerer Unfälle.

Konkret sollen nach Gesprächen unter Spezialisten Empfehlungen für Betroffene und deren Angehörige erarbeitet werden. Vorgesehen ist auch die Ausarbeitung therapeutischer Empfehlungen, denen die Betroffenen nach eigenem Ermessen folgen können.

Initiator des Projekts ist der in Crans-Montana lebende belgische plastische Chirurg Johann Wary. Ein medizinisches Gremium aus sechs belgischen und Schweizer Ärzten, darunter Experten des Universitätsspitals Chuv in Lausanne, begleitet die Initiative.

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