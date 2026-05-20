Verkehrsprognostiker rechnen mit langen Staus an Pfingstsamstag

Keystone-SDA

Viasuisse und TCS rechnen mit einem starken Verkehrsaufkommen und langen Staus am kommenden Pfingstwochenende. Für den Pfingstsamstag wird mit einem Stau von 20 Kilometern Länge vor dem Gotthard-Nordportal gerechnet.

1 Minute

(Keystone-SDA) Damit könnte der Stau doppelt so lange ausfallen wie derjenige am vergangenen Auffahrtswochenende. Dieser hielt sich gemäss Angaben von Viasuisse mit einem Höchstwert von zehn Kilometern «in Grenzen».

Der TCS rechnet auch am Freitag mit längeren Staus vor dem Tunnel-Nordportal. Wer am Freitagabend in Richtung Süden reise, vermeide den grössten Verkehr.

Die Rückreise am Pfingstmontag verläuft nach Angaben des TCS meist ruhiger.

Die Sperrung der Brenner-Autobahn in Österreich dürfte auch am Samstag nach Pfingsten für zusätzlichen Verkehr sorgen, wie der TCS schreibt. Betroffen sein könnten der Gotthard und der San Bernardino.

Seit 8. Mai ist die Gotthard-Passstrecke für den Durchgangsverkehr wieder freigegeben. Um den Ausweichverkehr durch die anliegenden Gemeinden zu vermeiden, sei am Auffahrtswochenende die saisonale Verlängerung der Ausfahrt A2 bei Göschenen wieder in Betrieb genommen worden.