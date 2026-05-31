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Verletzte nach Selbstunfall eines fahrunfähigen Lenkers in Chur

Keystone-SDA

Beim Selbstunfall eines Automobilisten am frühen Sonntagmorgen in Chur GR ist eine Frau verletzt worden. Es handelt sich um die Beifahrerin des Mannes, der laut einer Mitteilung der Churer Stadtpolizei fahrunfähig unterwegs war.

Dieser Inhalt wurde am veröffentlicht
1 Minute

(Keystone-SDA) Mit unbestimmten Verletzungen wurde die Beifahrerin ins Kantonsspital Graubünden geführt, wie die Polizei am Sonntag mitteilte. Beim Lenker wurde eine Blut- und Urinprobe angeordnet. Der ausländische Führerausweis wurde ihm aberkannt.

Zum Unfall kam es kurz nach 6 Uhr morgens auf dem Reitnauerweg. Der Mann stiess mit seinem Fahrzeug am Strassenrand heftig gegen einen Kandelaber.

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