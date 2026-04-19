Verletzter Mann auf der Strasse gefunden: Polizei tappt im Dunkeln

Keystone-SDA

Auf der Umfahrungstrasse in Neftenbach ZH hat ein Autofahrer am Freitagabend einen verletzten Mann aufgefunden. Er hatte Schürf- und Schnittverletzungen, ihm fehlte ein Schuh.

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(Keystone-SDA) In einem Spital konnten dann mehrere Knochenbrüche festgestellt werden, wie die Kantonspolizei Zürich am Sonntag mitteilte.

Wie der 37-jährige Mann zu solch schweren Verletzungen kam, konnte die Polizei bis am Sonntagabend nicht ermitteln. Der Verletzte habe selbst keine Angaben zum Geschehen machen können. Möglicherweise sei er an einem Unfall beteiligt gewesen, so die Polizei weiter.

Nun soll ein Zeugenaufruf die Aufklärung von Polizei und Staatsanwaltschaft ankurbeln: Personen, denen der 180 Zentimeter grosse, braunhaarige Mann in dunkler Jeans, schwarzem Shirt und Rucksack am Freitagabend aufgefallen war oder die Angaben zu seinen Verletzungen machen können, werden gebeten, sich bei der Kantonspolizei Zürich zu melden.

Noch habe sich aber niemand gemeldet, sagte ein Polizeisprecher am Sonntag auf Anfrage der Nachrichtenagentur Keystone-SDA. Die Polizei wisse «rein gar nichts». Auch der fehlende Schuh des Mannes sei bisher nicht aufgefunden worden.