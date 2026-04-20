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Verletzter Mann nach Bulldozer-Unfall in Kiesgrube in Oberwangen BE

Keystone-SDA

Ein Mann ist am Montagnachmittag mit einem Bulldozer in einer Kiesgrube in Oberwangen bei Köniz BE verunfallt. Der Bulldozer-Fahrer musste aufgrund des unwegsamen Geländes mit einem Helikopter geborgen werden und wurde anschliessend mit der Ambulanz ins Spital gebracht.

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(Keystone-SDA) Eine Sprecherin der Kantonspolizei Bern bestätigte am Montagabend auf Anfrage eine entsprechende Meldung des «Blick». Der Unfall habe sich kurz nach 16.30 Uhr ereignet. Die Polizei klärt die Unfallursache derzeit noch ab. Wie schwer der Mann verletzt wurde, ist noch unklar.

Laut dem «Blick» kippte das Fahrzeug an einer steilen Böschung und stürzte anschliessend mehrere Meter in die Tiefe.

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