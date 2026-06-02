The Swiss voice in the world since 1935
Schweizer Demokratie
Informationskrieg
Digitale Demokratie
Globale Wahlen
Top Stories
Alle Beiträge anzeigen
Schweizer Demokratie
Newsletter
Siehe alle Newsletter
Fünfte Schweiz
Auslandschweizer Gemeinschaft
Schweizer Politik
Auswandern
Ungewöhnliche Schweiz
Top Stories
Alle Beiträge anzeigen
Schweiz verbunden
Podcast
Siehe alle Podcasts

Vermisster Baselbieter Rennvelofahrer in Magden AG tot aufgefunden

Keystone-SDA

Ein als vermisst gemeldeter 68-jähriger Rennvelofahrer ist am Montagabend in Magden im aargauischen Fricktal tot aufgefunden worden. Nach ersten Erkenntnissen schliessen die ermittelnden Behörden eine Dritteinwirkung aus.

Dieser Inhalt wurde am veröffentlicht
1 Minute

(Keystone-SDA) Eine Patrouille der Polizei Basel-Landschaft stiess kurz nach 23.00 Uhr am Strassenrand ausgangs Magden auf den Mann, wie die Kantonspolizei Aargau am Dienstag mitteilte. Der Mann sei zuvor bei der Baselbieter Polizei als vermisst gemeldet worden.

Die genauen Umstände des Todesfalls sowie die Todesursache seien Gegenstand der laufenden Ermittlungen, hiess es weiter. Die Staatsanwaltschaft Rheinfelden-Laufenburg habe eine Untersuchung eröffnet.

Beliebte Artikel

Meistdiskutiert

SWI swissinfo.ch - Zweigniederlassung der Schweizerischen Radio- und Fernsehgesellschaft

SWI swissinfo.ch - Zweigniederlassung der Schweizerischen Radio- und Fernsehgesellschaft