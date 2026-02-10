Vier Festnahmen in Zusammenhang mit Brand in Bubendorf BL

Keystone-SDA

Die Baselbieter Polizei hat nach dem Grossbrand in Bubendorf BL vier junge Männer festgenommen. Brandstiftung kann derzeit nicht ausgeschlossen werden, wie sie in einer Mitteilung vom Dienstag schreibt.

(Keystone-SDA) Die Staatsanwaltschaft hat gegen die Festgenommenen entsprechende Verfahren eröffnet, wie es heisst. Sie werde dem Zwangsmassnahmengericht Untersuchungshaft beantragen. Mehr Informationen zur mutmasslichen Täterschaft könnten derzeit nicht kommuniziert werden.

Die Nachlöscharbeiten wurden am Montag gegen 21.00 Uhr beendet, wie die Polizei weiter schreibt. In der akuten Phase des Brandes seien rund 150 Angehörige mehrerer Feuerwehren im Einsatz gewesen.

Das Feuer brach am Montag kurz vor 04.00 Uhr in einer Gewerbeliegenschaft an der Wattwerkstrasse aus. Beim Eintreffen der Einsatzkräfte stand das Gebäude bereits in Vollbrand und stürzte in der Folge grösstenteils ein. Die Löscharbeiten dauerten Stunden.

Verletzt wurde niemand. Allerdings wurden Anlagen der Waldenburgerbahn beschädigt, deren Betrieb für mehrere Tage unterbrochen sein wird. Es werden Ersatzbusse eingesetzt.