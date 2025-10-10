Vier Personen nach Autounfall in Ruswil LU im Spital

Keystone-SDA

In Ruswil LU ist es am Donnerstagnachmittag zu einem Unfall mit vier beteiligten Autos gekommen. Vier Personen wurden ins Spital gebracht, darunter zwei Kinder.

1 Minute

(Keystone-SDA) Um etwa 14 Uhr fuhr eine Lenkerin auf der Kantonsstrasse von Hellbühl in Richtung Ruswil. Als sie aus noch ungeklärten Gründen auf die Gegenfahrbahn geriet, löste dies eine Reihe von Kollisionen aus, wie die Luzerner Polizei am Freitag mitteilte.

Erst kam es zur Streifkollision mit einem entgegenkommenden Auto, dann zu einem seitlich-frontalen Zusammenstoss mit einem zweiten Fahrzeug. Schliesslich wurde auch ein nachfolgendes Auto, das in Richtung Ruswil unterwegs war, von einem bereits verunfallten Fahrzeug getroffen und beschädigt.

Die Autofahrerin und ein weiterer Lenker wurden verletzt und vom Rettungsdienst ins Spital gefahren. Die zwei Kinder wurden zur Kontrolle dorthin gebracht.

Gemäss Mitteilung entstand Sachschaden von rund 75’000 Franken. Der betroffene Strassenabschnitt war nach dem Unfall während rund zwei Stunden für Arbeiten gesperrt.