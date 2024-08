Viseca steigert im ersten Halbjahr Umsatz und Gewinn

Keystone-SDA

1 Minute

(Keystone-SDA) Die Bankkartenherausgeberin Viseca hat im ersten Halbjahr 2024 den Umsatz und Gewinn gesteigert. Auch der Kartenbestand konnte leicht erhöht werden. Für die zweite Jahreshälfte ist das Unternehmen zuversichtlich.

Der Transaktionsumsatz legte im ersten Halbjahr 2024 um 6 Prozent auf 17,7 Milliarden Franken zu, teilte das Unternehmen am Freitag mit. Diese Zunahme sei vor allem auf die Debitkarten und die Cumulus-Kreditkarte zurückzuführen.

Der Kartenbestand stieg derweil leicht an. Dieser lag um gut 1 Prozent höher bei 4,3 Millionen Zahlkarten. Beim Angebot habe Viseca neue Leistungen für Silber- und Gold-Kreditkarten lanciert, die digitale Kartenbeantragung erweitert und per Anfang Juli “Click to Pay” für alle Kredit- und Debitkarten eingeführt.

Der von Viseca generierte Umsatz kletterte leicht um rund 2 Prozent auf 253,2 Millionen Franken. Die Service-, Kommissions- und Zinserträge legten dabei zu, während die Kosten leicht sanken.

Unter dem Strich schrieb die Viseca Holding einen Gewinn von 59,4 Millionen Franken, ein Plus von 6,6 Prozent. Für 2024 gibt sich Viseca zuversichtlich. Es dürfte “ein gutes Jahresresultat” anfallen.