Vorerst kein Streik bei Lufthansa

Keystone-SDA

Vorläufige Entwarnung für die Passagiere der Lufthansa: Nach der erfolgreichen Urabstimmung zu einem möglichen Pilotenstreik verzichtet die Gewerkschaft Vereinigung Cockpit zunächst auf konkrete Arbeitskampfmassnahmen.

Dieser Inhalt wurde am veröffentlicht
2 Minuten

(Keystone-SDA) An diesem Mittwoch werde nicht über konkrete Streikmassnahmen entschieden, erklärte eine Sprecherin nach Beratungen des Vorstands und der Tarifkommission in Frankfurt.

Unmittelbar vor den Herbstferien sind viele Passagiere in Sorge um ihre Urlaubsflüge mit der Lufthansa-Kerngesellschaft. In der Vergangenheit hatte die Fluggesellschaft bei Pilotenstreiks nahezu das komplette Programm abgesagt. Neben einem sofortigen Streik gibt es auch die Option, die Verhandlungen zunächst fortzuführen. Dazu äusserte sich die Gewerkschaft zunächst nicht.

Wiederaufnahme der Verhandlungen?

VC-Präsident Andreas Pinheiro hatte am Dienstag das Lufthansa-Management aufgefordert, ein abschlussfähiges Angebot zur betrieblichen Altersversorgung vorzulegen. Lufthansa-Personalvorstand Michael Niggemann hatte begrüsst, dass die VC die Verhandlungen wieder aufnehmen wolle. Lösungen könnten nur am Verhandlungstisch gefunden werden.

Bei der am Dienstag beendeten Urabstimmung hatte die Gewerkschaft eine deutliche Mehrheit für einen Arbeitskampf erhalten. Allerdings fiel die Zustimmung bei der Lufthansa-Passagiergesellschaft geringer aus als bei der Frachttochter Lufthansa Cargo. Streiks seien ab nun jederzeit möglich, hatte Präsident Pinheiro erklärt.

