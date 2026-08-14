VZ Gruppe steigert Gewinn im ersten Halbjahr erneut deutlich

Keystone-SDA

Teilen

Die Zuger VZ Gruppe ist im ersten Halbjahr 2026 auf ihrem Wachstumskurs geblieben. Das Finanzunternehmen verzeichnete erneut eine hohe Nachfrage nach seinen Beratungsdienstleistungen und konnte die Zuflüsse von neuen Kundengeldern deutlich steigern.

2 Minuten

(Keystone-SDA) Insgesamt erhöhte sich der Betriebsertrag um rund 14 Prozent auf 316,5 Millionen Franken, wie die Gruppe, die am Markt unter dem Namen Vermögenszentrum auftritt, am Freitag mitteilte. Unter dem Strich resultierte ein Reingewinn von 131,9 Millionen Franken, was einem Anstieg um 17,7 Prozent gegenüber der Vorjahresperiode entsprach.

Die Nachfrage nach fundierter Beratung sei ungebrochen hoch, was in einem weiteren Anstieg des Honorarertrags resultiert habe, schreibt die VZ in der Mitteilung. Im Anschluss hätten rund 5100 neue Kundinnen und Kunden die Ergebnisse der Beratung auf einer der Plattformen der VZ Gruppe umgesetzt.

Der Netto-Neugeldzufluss kletterte gegenüber dem Vorjahreswert um rund 10 Prozent auf 3,3 Milliarden Franken. Die verwalteten Vermögen legten bis zur Jahresmitte auf 67,7 Milliarden Franken zu, nachdem sie Ende 2025 noch bei 61,8 Milliarden lagen. Zusätzlichen Schub erhielten die verwalteten Vermögen von der starken Börsenentwicklung, die 2,6 Milliarden Franken zum Anstieg beisteuerte.

Mit den Resultaten hat die Gruppe die Erwartungen der Analysten übertroffen: Diese hatten den Reingewinn bei rund 127 Millionen und die Neugelder bei 3,1 Milliarden Franken erwartet.

Für das zweite Halbjahr erwartet das VZ-Management ähnliche Wachstumsraten wie im ersten, vorausgesetzt die Stabilität der Finanzmärkte bleibt bestehen. Die Aktionärinnen und Aktionäre dürfen laut Mitteilung davon ausgehen, dass die Dividende erneut im Rahmen des Gewinnwachstums steigt.