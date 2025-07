Wael Shawky wird Kunstdirektor der Erstausgabe der Art Basel Qatar

Die Art Basel Qatar, die vom 5. bis 7. Februar 2026 erstmals stattfinden wird, hat ihren Kunstdirektor für den Event bekanntgegeben. Die Wahl ist auf den ägyptischen Künstler Wael Shawky gefallen, wie sie am Mittwoch mitteilte.

(Keystone-SDA) Der 1971 geborene Wael Shawky ist für seine Werke in den Bereichen Film, Performance und Storytelling bekannt und repräsentierte zuletzt Ägypten mit seinem Videowerk «Drama 1882» an der Venice Biennale im vergangenen Jahr, wie es in der Ankündigung heisst.

Der neue Ableger der Art Basel in der katarischen Hauptstadt Doha solle vom üblichen Messekonzept mit Ständen abweichen und eine offene Plattform rund um ein Kernthema an mehreren Standorten bieten. Primär sind es das Kulturforum M7 und der Doha Design-Distrikt sowie ausgewählte öffentliche Orten in der Innenstadt, wie es weiter heisst.

«Es ist ein Privileg, mit der Art Basel an diesem bahnbrechenden neuen Format zu arbeiten», wird Shawky zitiert. Die Art Basel Qatar verspreche sich vom Künstler, dass er seine «seltene Kombination aus intellektueller Präzision, visueller Vorstellungskraft und regionalem Wissen» einbringe.

Im Grossen Rat hatte die im Mai angekündigte Expansion der Art Basel nach Katar wegen der dortigen Menschenrechtslage für Kritik gesorgt. Der Kanton Basel-Stadt hält 37,52 Prozent der Aktien der Veranstalterin MCH Group und ist mit zwei Sitzen im Verwaltungsrat vertreten.

Wirtschaftsdirektor Kaspar Sutter (SP) sagte im Juni, dass die Regierung Engagements in autoritären Staaten kritisch sehe und von der MCH Group erwarte, dass «höchste Standards in Bezug auf Menschenrechte, künstlerische Freiheit und Gleichbehandlung» eingehalten werden.