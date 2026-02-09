Wanderweg in Erstfeld bleibt wegen losem Gestein weiterhin gesperrt

Keystone-SDA

Der Wanderweg Richtung Bruust-Schwandi entlang der Kantonsstrasse in Erstfeld bleibt wegen Felsräumungsarbeiten gesperrt. Anfang Dezember hatte die Urner Baudirektion mitgeteilt, dass fünf bis zehn Kubikmeter Fels "akut absturzgefährdet" seien.

(Keystone-SDA) Im Gebiet Bruust in Erstfeld seien die Felsen oberhalb der Kantonsstrasse in den vergangenen Wochen gemeinsam mit Geologen geprüft worden, teilte die Urner Baudirektion am Montagabend mit. Das Felspaket sei weiterhin «absturzgefährdet».

Um die Sicherheit zu erhöhen, führt das Amt für Tiefbau Felsräumungsarbeiten durch, wie es weiter hiess. Ziel sei es, lose Gesteinspartien «kontrolliert zu entfernen», damit der Wanderweg Richtung Bruust-Schwandi später wieder freigegeben werden könne.

Die Arbeiten dauern laut Mitteilung voraussichtlich bis Ende Februar. Die Kosten belaufen sich auf rund 85’000 Franken.

Während der Arbeiten kann es gemäss der Baudirektion auf der Kantonsstrasse südlich von Erstfeld zeitweise zu kurzen Verkehrsbehinderungen kommen. Der Verkehr wird vor Ort durch einen Verkehrsdienst geregelt.