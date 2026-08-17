Wechsel im Bankrat der Thurgauer Kantonalbank

Keystone-SDA

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Susanne Brandenberger wird im Frühjahr 2027 aus dem neunköpfigen Bankrat der Thurgauer Kantonalbank zurücktreten. Über die Nachfolge wird der Grosse Rat entscheiden.

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(Keystone-SDA) Grund für den Abgang sei eine «berufliche Neuorientierung», teilte die Thurgauer Kantonalbank (TKB) am Montag mit. Susanne Brandenberger gehört dem Bankrat seit 2016 an. Seit Mitte 2017 leitet sie den Risiko- und Prüfungsausschuss der Bank.

Für die Auswahl eines neuen Mitglieds für das strategische Führungsgremium der Bank ist die Thurgauer Regierung zuständig. Wahlgremium ist der Thurgauer Grosse Rat. Die Ersatzwahl für die verbleibende Amtszeit bis 2028 dürfte im Verlauf des ersten Quartals 2027 erfolgen.