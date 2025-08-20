Weggis LU übernimmt Kita, schulergänzende Betreuung und Spielgruppe

Keystone-SDA

Die Gemeinde Weggis hat die Verantwortung für die Kindertagesstätte, die schulergänzende Betreuung und die Spielgruppe von der bisherigen Betreiberin übernommen. Für Kinder, Eltern und Mitarbeitende soll sich nichts verändern, teilte die Gemeinde am Mittwoch mit.

1 Minute

(Keystone-SDA) Die Kita, die schulergänzende Betreuung und die Spielgruppe werden laut Mitteilung ab 1. August 2025 vom neuen, gemeindeeigenen Kinderzentrum Weggis (KiZ Weggis GmbH) geführt, hiess es im Communiqué. Die Gemeinde übernahm den Betrieb von der Taff Weggis GmbH.

Mit dem Schritt stärke die Gemeinde ihre Verantwortung für die frühe Bildung und Betreuung. Das Kinderzentrum Weggis bietet Betreuung und Förderung vom Kind im Kleinkindalter bis zum Ende der Primarstufe und arbeite laut Mitteilung eng mit Schule, Tagesstruktur, früher Förderung und Schuldiensten zusammen.

Für Eltern, Kinder und Mitarbeitende bleibe «der Alltag vertraut», hiess es. Das Team bleibe, die Verträge behielten ihre Gültigkeit und der Betrieb laufe in gewohnter Qualität weiter, so die Gemeinde.