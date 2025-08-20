The Swiss voice in the world since 1935
Demokratie
Top Stories
Alle Beiträge anzeigen
Schweizer Demokratie
Newsletter
Siehe alle Newsletter

Weggis LU übernimmt Kita, schulergänzende Betreuung und Spielgruppe

Keystone-SDA

Die Gemeinde Weggis hat die Verantwortung für die Kindertagesstätte, die schulergänzende Betreuung und die Spielgruppe von der bisherigen Betreiberin übernommen. Für Kinder, Eltern und Mitarbeitende soll sich nichts verändern, teilte die Gemeinde am Mittwoch mit.

Dieser Inhalt wurde am veröffentlicht
1 Minute

(Keystone-SDA) Die Kita, die schulergänzende Betreuung und die Spielgruppe werden laut Mitteilung ab 1. August 2025 vom neuen, gemeindeeigenen Kinderzentrum Weggis (KiZ Weggis GmbH) geführt, hiess es im Communiqué. Die Gemeinde übernahm den Betrieb von der Taff Weggis GmbH.

Mit dem Schritt stärke die Gemeinde ihre Verantwortung für die frühe Bildung und Betreuung. Das Kinderzentrum Weggis bietet Betreuung und Förderung vom Kind im Kleinkindalter bis zum Ende der Primarstufe und arbeite laut Mitteilung eng mit Schule, Tagesstruktur, früher Förderung und Schuldiensten zusammen.

Für Eltern, Kinder und Mitarbeitende bleibe «der Alltag vertraut», hiess es. Das Team bleibe, die Verträge behielten ihre Gültigkeit und der Betrieb laufe in gewohnter Qualität weiter, so die Gemeinde.

Beliebte Artikel

Meistdiskutiert

Mehr

Debatte
Gastgeber/Gastgeberin Giannis Mavris

Erwarten Sie Veränderungen in Ihrem Leben aufgrund der neuen Handelsregeln, die von den USA eingeführt wurden?

Wie könnte sich die Zollpolitik der USA Ihrer Meinung nach auf Ihr Leben auswirken? Teilen Sie uns Ihre Meinung mit.

Nehmen Sie an der Diskussion teil
13 Likes
14 Kommentare
Diskussion anzeigen

Mehr

Debatte
Gastgeber/Gastgeberin Giannis Mavris

Wie sehen Sie die Zukunft Ihres Kontinents?

Manche Weltregionen leben mit einem Zukunftsversprechen – es gehe stetig aufwärts. Wie sieht das aber in Realität aus?

Nehmen Sie an der Diskussion teil
16 Likes
12 Kommentare
Diskussion anzeigen

Mehr

Debatte
Gastgeber/Gastgeberin Céline Stegmüller

Haben Sie Schweizer Vorfahren? Planen Sie, die Orte zu besuchen, an denen sie in der Schweiz lebten?

Wir würden uns freuen, mehr über Ihre Ahnenforschung zu erfahren.

Nehmen Sie an der Diskussion teil
30 Likes
57 Kommentare
Diskussion anzeigen
Weitere Debatten

SWI swissinfo.ch - Zweigniederlassung der Schweizerischen Radio- und Fernsehgesellschaft

SWI swissinfo.ch - Zweigniederlassung der Schweizerischen Radio- und Fernsehgesellschaft