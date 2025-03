Weinsammlung des Uhrenhändlers Bucherer wird versteigert

Keystone-SDA

Die Weinsammlung des Luzerner Bijoutiers Jörg G. Bucherer wird versteigert. Der Erlös soll in die Stiftung des 2023 verstorbenen Schmuck- und Uhrenhändlers fliessen.

2 Minuten

(Keystone-SDA) Wie Christie’s am Donnerstag mitteilte, findet die Auktion online vom 16. bis 30. April statt. Die Weinsammlung besteht aus 2474 Flaschen. Ihren Wert schätzt Christie’s auf eine Million Pfund (gut 1,1 Millionen Franken).

Bucherer sammelte vor allem Bordeaux-Weine. In der Sammlung befinden sich über 1600 Flaschen der Jahrgänge 1970 bis 2005 aus jener Weinregion. Dazu kommen rund 500 Burgunder der Jahre 1995 bis 2003 sowie etwas mehr als 300 Flaschen mit spanischem Wein.

Weinkeller in Luzern und Marbella

Bucherer lagerte seine Weine in eigenen Weinkellern in Luzern und in Marbella. Christie’s beschreibt ihn als passionierten Weinsammler, der in sein Luzerner Lieblingsrestaurant jeweils zwei Weinflaschen aus seiner Sammlung mitgebracht habe.

Der 1936 geborene Jörg G. Bucherer führte die gleichnamige Bijouterie in der dritten Generation ab 1977 während 46 Jahren. Unter seiner Leitung wuchs das Unternehmen im Ausland und zählte über hundert Filialen.

Über das Leben des Bijoutiers wurde nur wenig bekannt. Nachkommen hatte er keine. Deswegen verkaufte er das Unternehmen im August 2023 an den Luxusuhrenhersteller Rolex. Wenige Monate später starb er.

Das Vermögen Bucherers und damit auch der Ertrag aus dem Weinverkauf geht an eine Stiftung. Diese wurde im Januar 2025 im Handelsregister eingetragen und soll 2026 ihre Tätigkeit aufnehmen. Sie soll künstlerische Tätigkeiten, soziale Einrichtungen, den Qualitätstourismus und die Naturwissenschaften fördern.