Weiter Unklarheit wegen Céline Dions Auftritt am ESC in Basel

Keystone-SDA

Ob Sängerin Céline Dion am Eurovision Song Contest in Basel auftreten wird oder nicht, ist weiterhin offen. Eine vermeintliche Absage in einer Videobotschaft, die an der öffentlichen Hauptprobe in der St. Jakobshalle gezeigt wurde, hatte zuvor für Verwirrung gesorgt.

2 Minuten

(Keystone-SDA) Der Einspieler habe zur Probe gehört, sagte Adrian Erni, der Mediensprecher des ESC, auf Anfrage der Nachrichtenagentur Keystone-SDA. «Es war definitiv keine Absage.» Man sei immer noch in Kontakt mit Céline Dion und es bleibe aufgrund ihres Gesundheitszustandes nach wie vor unklar, ob die Musikerin den ESC in Basel beehren wird.

Zur Schweiz und dem ESC, da gehöre Céline Dion einfach dazu, hiess es Anfang März seitens der Organisatoren des Musikwettbewerbs. Die Kanadierin leidet am unheilbaren Stiff-Person-Syndrom und tritt kaum mehr öffentlich auf. Die Krankheit ist mit heftigen Muskelkrämpfen verbunden.

Dion gewann 1988 in der irischen Hauptstadt Dublin als 20-Jährige für die Schweiz den Grand Prix Eurovision de la Chanson, wie der ESC früher hiess. Dies mit dem Song «Ne partez pas sans moi» – mit nur einem Punkt Vorsprung auf den englischen Schlagersänger Scott Fitzgerald. Der Sieg am Musikwettbewerb war der Beginn ihres internationalen Durchbruchs. Ein Jahr später stand sie in Lausanne als Vorjahresgewinnerin wieder auf der ESC-Bühne.

Mit einem Auftritt auf dem Eiffelturm während der Eröffnungsfeier der Olympischen Sommerspiele in Paris 2024 feierte Dion nach einer langen Behandlung und vier Jahren Bühnenabstinenz ein spektakuläres Comeback.