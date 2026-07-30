The Swiss voice in the world since 1935
Persönlicher Feed

Melden Sie sich an, um Themen zu Ihrem Feed hinzuzufügen.

Jetzt anmelden
Merkliste

Melden Sie sich an, um Artikel zu Ihrer Merkliste hinzuzufügen.

Jetzt anmelden
Schweizer Demokratie
Informationskrieg
Digitale Demokratie
Globale Wahlen
Top Stories
Alle Beiträge anzeigen
Schweizer Demokratie
Newsletter
Siehe alle Newsletter
Auslandschweizer Gemeinschaft
Schweizer Politik
Abstimmungen
Auswandern
Ungewöhnliche Schweiz
Top Stories
Alle Beiträge anzeigen
Schweiz verbunden
Podcast
Siehe alle Podcasts

Westschweiz schickt neues Feuerwehrkontingent nach Frankreich

Keystone-SDA

Die Westschweiz entsendet ein weiteres Feuerwehrkontingent zur Bekämpfung der Waldbrände nach Frankreich. Es ersetzt die seit dem 26. Juli im Einsatz stehenden Kräfte.

Dieser Inhalt wurde am veröffentlicht
1 Minute

(Keystone-SDA) Angesichts der Lage vor Ort und der zahlreichen verbliebenen Brandherde sei die Verlängerung des Unterstützungseinsatzes bewilligt worden, teilte der Genfer Feuerwehr- und Rettungsdienst (SIS) am Donnerstag mit.

Das zweite Kontingent umfasst 33 Personen: 21 aus Genf, neun aus der Waadt, zwei aus Neuenburg sowie einen Feuerwehrmann aus dem französischen Departement Hochsavoyen. Dazu gehören 20 Berufsfeuerwehrleute, zwölf Angehörige der Milizfeuerwehr sowie ein Rettungssanitäter.

Die Einsatzkräfte werden am Samstagabend von Genf abreisen und sollen am Sonntagmorgen im südwestfranzösischen Pessac eintreffen. Für den Transport stellt die Genfer Polizei einen Reisecar zur Verfügung. Dieser bringt auf der Rückfahrt das erste Kontingent mit 34 Einsatzkräften zurück in die Schweiz. Die bereits vor Ort stationierten Fahrzeuge bleiben für die weiteren Einsätze in Frankreich.

Beliebte Artikel

Meistdiskutiert

SWI swissinfo.ch - Zweigniederlassung der Schweizerischen Radio- und Fernsehgesellschaft

SWI swissinfo.ch - Zweigniederlassung der Schweizerischen Radio- und Fernsehgesellschaft