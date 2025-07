WHO: «Systematische Zerstörungen» von Gaza-Gesundheitsanlagen

Keystone-SDA

Die Weltgesundheitsorganisation (WHO) hat nach der Beschädigung eines zentralen Warenlagers in Deir al-Balah scharfe Kritik am Umgang mit Gesundheitseinrichtungen im Gaza-Krieg geäussert.

(Keystone-SDA) Der Angriff auf das WHO-Hauptlager in Deir al-Balah im Zentrum des Gazastreifens sei «Teil einer systematischen Zerstörung von Gesundheitsanlagen», teilte die Organisation auf der Plattform X mit, ohne einer Partei konkret die Schuld dafür zu geben.

Die WHO hatte zuvor aber Israels Armee vorgeworfen, in Einrichtungen der Organisation in Deir al-Balah eingedrungen und dort etwa Mitarbeiter festgenommen zu haben. Israels Armee sagte, sie seien «der Beteiligung am Terrorismus verdächtigt» gewesen. Die meisten seien nach Vernehmungen vor Ort wieder freigelassen worden.

Israels Armee äusserte sich auf Anfrage zunächst nicht zu den neuen Vorwürfen der «systematischen Zerstörung von Gesundheitseinrichtungen». In der Vergangenheit hatte sie betont, sie unternehme grosse Anstrengungen, um den Schaden für zivile Gebäude zu begrenzen.

Aufnahmen soll stark beschädigtes Lager zeigen

Die WHO veröffentlichte auch Aufnahmen, die das stark beschädigte Lager zeigen sollen. Der Angriff habe Explosionen und einen Brand im Inneren verursacht. Berichte über Opfer gab es bei dem Vorfall nicht.

Das israelische Militär war jüngst in den Südwesten von Deir al-Balah eingerückt, um dort eigenen Angaben nach die Hamas und andere Terrororganisationen zu bekämpfen.