Widerspruch aus Bad Ragaz zur Schliessung von Polizeiposten

Keystone-SDA

Als eine der Massnahmen aus dem Entlastungspaket will die St. Galler Regierung vier Polizeiposten schliessen. Es geht um Bad Ragaz, Flawil, Oberriet und Walenstadt. Kritik am Sparvorschlag kommt nun vom Gemeindepräsidenten von Bad Ragaz und FDP-Kantonsrat.

Dieser Inhalt wurde am veröffentlicht
2 Minuten

(Keystone-SDA) Bad Ragaz sei traditionell eine angesehene und von hochkarätigen Persönlichkeiten besuchte Tourismusgemeinde mit internationaler Ausstrahlung – massgeblich geprägt durch die Angebote des Grand Resorts, heisst es im Vorstoss von FDP-Kantonsrat Jens Jäger.

Die Internationalität zeige sich an zahlreichen Anlässen. Angesehene Politiker, Staatsoberhäupter, Unternehmer, Sportler und internationale Persönlichkeiten besuchten den Ort und die Region. Sie schätzten «Ruhe, Ordnung und Sicherheit».

Subjektives Sicherheitsempfinden

Gerade die Präsenz und die Sichtbarkeit des Polizeipostens präge das subjektive Sicherheitsempfinden dieser Gäste. Bei einem Vorfall sei es von zentraler Bedeutung, dass die Einwohnerinnen und Einwohner und insbesondere die Gäste «einen raschen und direkten Kontakt zu den Polizeibehörden» hätten und Interventionen schnell erfolgen könnten.

Jäger will von der Regierung unter anderem wissen, ob beim Entscheid für die Schliessung des Polizeipostens «die touristischen Rahmenbedingungen und die internationale Ausrichtung» in die Erwägungen eingeflossen seien. Weiter fragt er nach, ob die Erfahrungen und das Wissen des Postenchefs der Polizeistation einbezogen worden seien.

