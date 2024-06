Essbare Roboter könnten laut Schweizer Forschern bald Realität sein

Mehr Unfall mit Feuerwerk als Ursache der Explosion in Nussbaumen AG Dieser Inhalt wurde am veröffentlicht Die Explosion in einer Tiefgarage am Donnerstagabend in Nussbaumen AG ist nach Erkenntnissen der Polizei auf einen Unfall mit Feuerwerk zurückzuführen. Bei der Explosion wurden ein 43-jähriger Italiener und ein 24-jähriger Schweizer getötet. Mehr Unfall mit Feuerwerk als Ursache der Explosion in Nussbaumen AG

Mehr Räte einigen sich bei Minderjährigenheiraten Dieser Inhalt wurde am veröffentlicht Die Schweiz verschärft ihre Bestimmungen zu Ehen Minderjähriger. Unter anderem sind sogenannte Sommerferienheiraten künftig generell ungültig. Der Nationalrat hat am Mittwoch die letzte Differenz zum Ständerat bei der Vorlage ausgeräumt. Mehr Räte einigen sich bei Minderjährigenheiraten

Mehr Zuger Abstimmung zur Transparenz-Initiative wird wiederholt Dieser Inhalt wurde am veröffentlicht Der Kanton Zug wird die Abstimmung zur Transparenz-Initiative am 22. September wiederholen. Dies hat der Regierungsrat am Mittwoch bekannt gegeben. Er hatte die Abstimmung am Sonntag wegen fehlerhafter Auszählung für ungültig erklärt. Mehr Zuger Abstimmung zur Transparenz-Initiative wird wiederholt

Mehr Krokodile aus Lausanne finden in Marokko eine neue Heimat Dieser Inhalt wurde am veröffentlicht 16 junge vom Aquarium Aquatis in Lausanne gezüchtete Westafrikanische Krokodile sind am Mittwoch nach Marokko transportiert worden. 60 Jahre nach dem Verschwinden sollen die Reptilien dort schrittweise wieder in ihre natürliche Umgebung eingeführt werden. Mehr Krokodile aus Lausanne finden in Marokko eine neue Heimat

Mehr Ständerat will Schweizer Wappen auf Nati-Trikots erlauben Dieser Inhalt wurde am veröffentlicht Schweizer Nationalmannschaften sollen künftig ganz legal mit dem Schweizer Wappen auf dem Trikot auflaufen dürfen. Der Ständerat hat eine Motion angenommen, mit der das Wappenschutzgesetz entsprechend angepasst werden soll. Mehr Ständerat will Schweizer Wappen auf Nati-Trikots erlauben

Mehr Swiss Re erwartet mehr Kaskadeneffekte durch Naturkatastrophen Dieser Inhalt wurde am veröffentlicht Naturkatastrophen können nicht nur hohe Sachschäden verursachen und Menschenleben fordern. Mehr Swiss Re erwartet mehr Kaskadeneffekte durch Naturkatastrophen

Mehr Nationalrat kritisiert das Klima-Urteil gegen die Schweiz Dieser Inhalt wurde am veröffentlicht Auch der Nationalrat kritisiert das Klima-Urteil des Europäischen Gerichtshofs für Menschenrechte. Wie schon der Ständerat will er keine zusätzlichen Massnahmen für den Klimaschutz. Die grosse Kammer hat am Mittwoch eine entsprechende Erklärung angenommen. Mehr Nationalrat kritisiert das Klima-Urteil gegen die Schweiz

Mehr Deepfake-Stimmen täuschen Menschen – nicht aber das Gehirn Dieser Inhalt wurde am veröffentlicht Das Gehirn reagiert anders auf künstlich imitierte Stimmen als auf echte. Dies passiert, selbst wenn Menschen die sogenannten Deepfake-Stimmen nicht als Fälschung erkennen, wie eine Studie der Universität Zürich im Fachmagazin "Communications Biology" zeigt. Mehr Deepfake-Stimmen täuschen Menschen – nicht aber das Gehirn

Mehr Schweizer Beschäftigte unzufriedener, wollen aber Job kaum wechseln Dieser Inhalt wurde am veröffentlicht Die Beschäftigten in der Schweiz sind zunehmend unzufrieden. Auch die emotionale Bindung zum Arbeitgeber fehlt oft. Den Job wechseln wollen aber nur Wenige. Mehr Schweizer Beschäftigte unzufriedener, wollen aber Job kaum wechseln