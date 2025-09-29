The Swiss voice in the world since 1935
Wohlen fordert Temporeduktion für Schulkinder und Wanderer

Der Gemeinderat von Wohlen hat beschlossen, dem Kanton Bern erneut ein Gesuch für Verkehrsberuhigungsmassnahmen auf der Murzelenstrasse einzureichen. Die zulässige Höchstgeschwindigkeit zwischen Weihermatt und Sandbühl soll von 80 auf 60 Stundenkilometer gesenkt werden.

(Keystone-SDA) Bereits 2021 war ein entsprechendes Gesuch abgelehnt worden. Laut Gemeinde weisen Elternräte seit Jahren auf die Gefahren für Schulkinder auf dem Weg von Innerberg bis zum Murzelen-Schulhaus hin. Neu soll zudem ein Wanderweg künftig die Strasse queren, wie der Gemeinderat am Montag mitteilte.

Auch in Säriswil fordern Anwohnerinnen und Anwohner mehr Sicherheit. Auf ihr Begehren hat der Gemeinderat beim Kanton ein Verkehrsgutachten beantragt, um eine Temporeduktion auf der Kantonsstrasse im Dorf zu prüfen.

Debatte
Benjamin von Wyl

Vertrauen Sie, dass Ihr Land gegen Demokratiefeinde standhält?

Demokratien werden herausgefordert von innen und aussen. Wie schätzen Sie die Institutionen Ihres Landes ein?

Debatte
Katy Romy

Gibt es eine E-ID im Land, wo Sie wohnen? Welche Vorteile sehen Sie darin – oder welche Befürchtungen löst es bei Ihnen aus?

Teilen Sie Ihre Erfahrungen: Hat Ihr Wohnsitzland bereits eine E-ID eingeführt? Erleichtert sie Ihnen den Alltag?

Debatte
Dominique Soguel

Was bringen Atomabkommen angesichts der jüngsten Ereignisse auf der Welt?

Russland, Ukraine, Nordkorea, Israel, Iran. Was bringen Atomabkommen, wenn sie missachtet werden?

