Wohlen fordert Temporeduktion für Schulkinder und Wanderer
Der Gemeinderat von Wohlen hat beschlossen, dem Kanton Bern erneut ein Gesuch für Verkehrsberuhigungsmassnahmen auf der Murzelenstrasse einzureichen. Die zulässige Höchstgeschwindigkeit zwischen Weihermatt und Sandbühl soll von 80 auf 60 Stundenkilometer gesenkt werden.
(Keystone-SDA) Bereits 2021 war ein entsprechendes Gesuch abgelehnt worden. Laut Gemeinde weisen Elternräte seit Jahren auf die Gefahren für Schulkinder auf dem Weg von Innerberg bis zum Murzelen-Schulhaus hin. Neu soll zudem ein Wanderweg künftig die Strasse queren, wie der Gemeinderat am Montag mitteilte.
Auch in Säriswil fordern Anwohnerinnen und Anwohner mehr Sicherheit. Auf ihr Begehren hat der Gemeinderat beim Kanton ein Verkehrsgutachten beantragt, um eine Temporeduktion auf der Kantonsstrasse im Dorf zu prüfen.